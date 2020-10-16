الدجلاوية نوران جوهر تتأهل لنهائي بطولة مصر المفتوحة للإسكواش

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
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فازت لاعبة أندية وادي دجلة نوران جوهر المصنفة الأولى على العالم حسب تصنيف الأتحاد الدولي للإسكواش على المصرية هانيا الحمامي المصنفة السادسة عالميا في مباراة أستمرت لمدة ساعة و 15 دقيقة بنتيجة (3/1) بواقع نقاط (9/11) (11/7) (13/11) (11/4) وذلك في منافسات الدور القبل النهائي لبطولة مصر المفتوحة وبذلك تسعى الدجلاوية نوران جوهر للفوز بمباراة النهائي غدا الاحد الموافق 17 أكتوبر 2020 لتعزيز صدارتها للتصنيف العالمي للسيدات.

الجدير بالذكر أن بطولة مصر المفتوحة للإسكواش تقام في جمهورية مصر العربية على سفح الاهرامات وتصل مجموع جوائز البطولة إلى 540 ألف دولار مقسمة بالتساوي بين منافسات السيدات ومنافسات الرجال.



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