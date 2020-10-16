أول رد برلمانى عن فيديو الهارب محمد علي لـ الأسطورة منسي

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استنكر النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي للمقاول الهارب محمد علي، والذي يتحدث فيه عن مسلسل الاختيار والذي يناقش فيه قضية البطل الشهبد أحمد المنسي والإرهابي هشام عشماوي، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، وتأليف باهر دويردار، وإخراج بيتر ميمي.



وأوضح المسعود، خلال البيان الصادر له، أنه لايزال الكومبارس محمد علي يواصل مسلسل الكذب والنفاق على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتنفيذ أجندات خارجية تسعي إلى زعزعه وأستقرار البلاد، ويأتي ذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المضلله دون أن تنسب لاي مصدر موثوق، لافتا إلى أن مايقوم به ليس مثير للدهشه علي الإطلاق خاصة وأنه يقوم بمثل تلك الاعمال مقابل حفنه من الاموال فقط، وبالرغم من ذلك إلا أنه يجني ثمار الفشل الدائم.



وأضاف عضو مجلس النواب، أنه هناك فرق كبير بين البطل الشهيد أحمد المنسي والإرهابي هشام عشماوي، ولا يمكن لأحد أن يضعهما في مقارنه واحده، لان هناك فارق بين فالمنسي شهيد يمثل طريق الحق، وعشماوي خائن يمثل طريق الشيطان.



وطالب محمد المسعود المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف إلى أثارة البلبة وهدم الأفكار البناءه للبلاد، كما طالب الجميع بالتكاتف يد واحده امام ممارسات الخسه.



يذكر أن العقيد الشهيد أحمد صابر منسى، قائد الكتيبة 103 بشمال سيناء، استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بطولات الشهيد أحمد منسى، تجسدت في مجموعة كبيرة من الصور التي سجلت خطواته وتحركاته وسط زملائه من الضباط والجنود على أرض سيناء لتطهيرها من التكفيريين.