مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز





تنطلق منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الحالي 2020 – 2021، غدًا السبت ، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.





وستقام غدًا السبت الموافق 17 أكتوبر الجاري 4 مباريات ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، حيث يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره إيفرتون في الواحدة والنصف ظهرًا، بينما يستضيف فريق تشيلسي نظيره ساوثهامبتون في الرابعة عصرًا.





بينما يصطدم مانشستر سيتي مع نظيره أرسنال في السادسة والنصف مساءًا يوم السبت على ملعب الاتحاد معقل السيتي، بينما يلتقي فريق نيوكاسل يونايتد مع نظيره مانشستر يونايتد في تمام التاسعة مساءًا.





وتستكمل مباريات الجولة الخامسة يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر، حيث يلتقي شيفيلد يونايتد مع فولهام في الواحدة ظهرا، ويواجه كريستال بالاس نظيره برايتون في تمام الثالثة عصرا، ويستضيف توتنهام نظيره وست هام في الخامسة والنصف مساءًا، ويلتقي ليستر سيتي مع أستون فيلا في الثامنة والربع مساءا.





وتختتم مباريات الجولة الخامسة يوم الإثنين 19 أكتوبر، حيث يستضيف وست بروميتش نظيره بيرنلي في تمام السادسة والنصف مساءًا، بينما يواجه ليدز يونايتد نظيره وولفرهامبتون في التاسعة مساءًا.





ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي فريق إيفرتون بعدما حقق العلامة الكاملة 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز الثاني برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن ليستر سيتي وأرسنال وليفربول أصحاب نفس الرصيد.



