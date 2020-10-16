"مكافحة كورونا" تكشف الإجراءات الاحترازية قبل ساعات من انطلاق العام الدراسي (فيديو)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشفت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي قبل ساعات من بداية العام الدراسي الجديد.

وقالت "جيهان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة إنه سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يعتمد جزء كبير منه على التعليم أون لاين، والجزء الآخر سيكون في المدارس بشكله التقليدي.

وأكدت على ضرورة إجراء الكشف عن الطلبة والتأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة، مناشدة أولياء الأمور بعدم إرسال أي طالب يشتبه في حالته سواء إلى المدرسة أو الكلية.

وشددت على ضرورة أن يكون هناك متابعة من الممرضين أو المشرفين داخل المدارس لمتابعة ظهور أي حالات داخل المدارس، مستطردة "مستعدين لأي موجة ثانية لقدر الله".

آخر تطورات فيروس كورونا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 91 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98011 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 118 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 105033 حالة من ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و6088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

أخبار تهمك

الأهلي يُعدل عقد نجمه من أجل تمديده

منذ حوالي 6 ساعات

إشراف قنفود تفجر مفاجأة مدوية عن فرجاني ساسي في المغرب

منذ 35 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 9 ساعات

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 7 ساعات

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يحسم مصير هذا الثلاثي في الأهلي

منذ 33 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. تفاصيل صادمة بشأن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يتفق مع لاعبه على التجديد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:01 م

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

05:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي