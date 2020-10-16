"مكافحة كورونا" تكشف الإجراءات الاحترازية قبل ساعات من انطلاق العام الدراسي (فيديو)

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كشفت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي قبل ساعات من بداية العام الدراسي الجديد.



وقالت "جيهان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة إنه سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يعتمد جزء كبير منه على التعليم أون لاين، والجزء الآخر سيكون في المدارس بشكله التقليدي.



وأكدت على ضرورة إجراء الكشف عن الطلبة والتأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة، مناشدة أولياء الأمور بعدم إرسال أي طالب يشتبه في حالته سواء إلى المدرسة أو الكلية.



وشددت على ضرورة أن يكون هناك متابعة من الممرضين أو المشرفين داخل المدارس لمتابعة ظهور أي حالات داخل المدارس، مستطردة "مستعدين لأي موجة ثانية لقدر الله".



آخر تطورات فيروس كورونا..



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 91 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98011 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 118 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 105033 حالة من ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و6088 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

