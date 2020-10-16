رانيا يوسف: "بخاف من المرض.. وبحس بالغربة وسط صحابي" (فيديو)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها تخاف كثيرا من المرض، وعدم العمل، كاشفة عن أنها تشعر بالغربة وسط أصدقائها.

وأضافت خلال لقائه ببرنامج "3 ستات" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلاميات سلوى محمد علي، وإيمان يوسف، وسالي حماد، أنها لا تخاف من الموت، وتخاف فقط من الرحلة الأخيرة قبل الموت ومن الوحدة.

وتابعت الفنانة رانيا يوسف، أنه يستفزها دائما موضوع التنمر والتحرش، قائلة إنها لا تحب الشر.

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