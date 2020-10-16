حكاية أغنية.. "عاش اللي قال" كتبها محمد حمزة بعد أن قرأ مقالًا لـ"محمد حسنين هيكل"

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حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع شهر الإنتصارات للشعب المصري على العدو الإسرائيلي في حرب أكتوبر المجيدة، وهي "عاش اللي قال" للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ.



الفن ذاكرة الأمم، ويمكن للكثيرين أن يتذكروا حدثا تاريخيا ما بأغنية أو فيلم يروى قصته، وهو ما ينطبق على حرب أكتوبر 1973 التي وثقتها مجموعة أغنيات تعيش في وجدان المصريين



وتنافس كبار المطربين في تلك الفترة على الغناء لحرب أكتوبر ومنهم عبد الحليم حافظ، في عدد من الأغنيات ومنها "عاش اللي قال".



بدأت الحكاية بعد قراءة الشاعر محمد حمزة، مقالًا للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بجريدة الأهرام وتأثر به، فكتبها ولحنها الموسيقار بليغ حمدي وغناها العندليب عبد الحليم حافظ.







