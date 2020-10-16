خاص لـ "الفجر الرياضي".. تفاصيل صادمة بشأن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تعيش جماهير نادي الزمالك حالة من القلق في الساعات القليلة الماضية بسبب الأنباء المتداولة بشأن إصابة التونسي فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكشف مصدر مقرب من ساسي في تصريحات خاصة لموقع "الفجر الرياضي" عن تفاصيل صادمة حول أزمة اللاعب أبرزها تأكيده أنه لا يعاني من أي إصابات بفيروس كورونا.

وقال المصدر في تصريحاته: "فرجاني خضع لمسحتين أمس الخميس في تونس قبل سفره للمغرب وكانت نتيجتهما سلبية واتجه إلى المغرب وفور وصوله أخبروه أنه سيخضع لمسحة أخرى".

وتابع المصدر المقرب من ساسي: "عندما خضع ساسي لمسحة اليوم في المغرب كانت النتيجة إيجابية ومن المؤكد أن هذه النتيجة خطأ مليون بالمئة".

وأضاف : "أخبر المسئولين في المغرب ساسي أن يذهب مع الطاقم الطبي ليخضع لبعض الفحوصات والإجراءات الطبية وعندما ذهب معهم تفاجئ أنهم يقوموا بسحبه بالقوة ويخرجوه من الباب الثاني للفندق ويتم وضعه في سيارة إسعاف بمفرده".

وواصل: "لم يسأل أي فرد من مسئولي الزمالك عن ما حدث مع ساسي أو يتحدث معه، حتى أنهم لم يهتموا بأن يعرفوا ما حدث له خلال خروجه من الفندق، حيث تم تصويره داخل عربية الإسعاف مثل عملية "الإختطاف".

واختتم: "قام ساسي بالتشاجر مع الطاقم الطبي الذين احتجزوه في السيارة ولم يتواصل معه أي أحد من الزمالك حتى اللحظة، واللاعب وتسيطر عليه حاليا حالة غضب كبيرة جدا من إدارة النادي والمسئولين في المغرب".

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