تعرف على موعد مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مباراة الفريق الكروي الأول ضد الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي، مساء غدًا السبت الموافق 17 أكتوبر، وذلك في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي

وتنقل مواجهة نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي والوداد والتي يحتضنها استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب المواجهة المرتقبة،  عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.

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