انتهاء بايرن ميونيخ من التحقيق في مزاعم عنصرية بأكاديمية الشباب

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
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استكمل نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة،  التحقيق في مزاعم العنصرية ضد موظفين بأكاديمية الشباب التابعة للنادي.

وقال بايرن في بيان: "تم تحديد الموقف في قسم فرعي من الأكاديمية، انتهك التزامات قانون العمل، وهو ما لا يتفق مع أسلوب النادي، وسيكون له عواقبه".

وأضاف: "ستحدث تغييرات هيكلية، وبداية جديدة لفرق الشباب، بداية من تحت تسع سنوات وحتى أقل من 15 سنة. اتخذ بايرن بالفعل الخطوات اللازمة وسيواصل العمل بما يتسق مع المعطيات."

وتشمل التغييرات مسؤوليات معينة تم نقلها للعديد من الأشخاص، كما تم تغيير نقاط التواصل المهمة للشكاوى بالأكاديمية.

وذكر بايرن أنه لم يتم التأكد بعد مما أثير من مزيد من الأقاويل أخرى بشأن الواقعة.

وذكرت محطة (دبليو دي أر) التليفزيونية في ألمانيا في أغسطس الماضي، أن اتهامات خطيرة وجهت ضد موظف يشغل منصبه منذ فترة طويلة، حيث تردد أنه استخدم عبارات عنصرية خلال مناقشات بشأن ضم اللاعبين.

وقال مايكل جيرلينجر، مدير الشؤون القانونية والموارد البشرية بالنادي: " في سياق التحقيقات ، تم كشف النقاب عن بعض الانتهاكات الجسيمة لالتزامات قانون العمل".

وأضاف: "بايرن ملتزم بمجتمع عالمي متنوع، في نادينا لا نسمح بالتعصب أو التمييز.

وتابع بالقول: "يؤلمنا أن مبادئنا قد انتهكت في هذه المرحلة، سنبذل قصارى جهدنا لنضمن عدم تكرار أمر كهذا".

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