لقاءات هامة لحسم بطاقة المجموعة الرابعة بالقسم الثالث

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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تقام السبت منافسات الجولة 26 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات البحر الاحمر والفيوم وبنى سويف ، وستسفر مباريات تلك الجولة عن الفريق الصاعد لدورى القسم الثانى ما بين فريقى عاملين غارب وسمسطا .

عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب يستضيف سمسطا الرياضى بقيادة مديره الفنى على حسن ، بمباراة مصيرية للفريقان بقمة المجموعة لخطف بطاقة التأهل والصعود ، الفريقان نجحا فى تقديم مباريات قوية وأداء فنى مميز خلال الموسم ، كما نجح أبناء سمسطا فى فرض تواجدهم بالمقدمة رغم صعود الفريق للقسم الثالث هذا الموسم ، ويحتل عاملين غارب المركز الاول برصيد 46 نقطة فيما يحتل سمسطا المركز الثانى برصيد 45 نقطة .

مركز شباب سنورس يستضيف مركز شباب الفيوم بلقاء ديربي أبناء الفيوم ، يسعى من خلاله لاعبي مركز شباب الفيوم لتحقيق الفوز أملا فى البقاء .

فيما يواجه مطرطارس نظيره ابو كساة بدوافع ختام الموسم بشكل جيد والحفاظ على المركز الثالث فيما يسعى ابو كساة لتحقيق الثلاث نقاط لتحسين ترتيب الفريق .

بينما يستضيف اطسا نظيره راس غارب، ويحل فريق طامية ضيفا على فريق الواسطى، كما يخرج فريق ببا لملاقاة شقيقه فريق  ناصر بنى سويف في ديربي بنى سويفي مرتقب .

فرص الصعود 

عاملين غارب يحتل صدارة المجموعة برصيد 46 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن منافسه سمسطا .
ولدى عاملين غارب فرصتان يتمثلان فى تحقيق الفوز أمام ضيفه سمسطا بالجولة القادمة أو تحقيق التعادل .
سمسطا يحتل المركز الثانى برصيد 45 نقطة ويمتلم فرصة وحيدة للصعود وذلك بتحقيق الفوز أمام عاملين غارب .

موقف الهبوط 

إذا ما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تطبيق هبوط اربع فرق ، بالتالى يتبين هبوط فرق ببا الرياضى وسنورس وناصر بنى سويف ويتبقى فريق سيتحدد بالجولة القادمة ما بين فرق اطسا وأبو كساه ومركز شباب الفيوم وابشواى .

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - عاملين غارب 46 نقطة .
2 - سمسطا 45 نقطة .
3 - مطرطارس 41 نقطة .
4 - الواسطى 39 نقطة .
5 - راس غارب 39نقطة .
6 - طامية 36 نقطة .
7- ابشواى 28 نقطة .
8 - مركز شباب الفيوم 27 نقطة .
9 - ابو كساة 27 نقطة
10 - اطسا 26 نقطة .
11 - ناصر بنى سويف 20 نقطة
12 - سنورس 19 نقطة
13 - ببا الرياضى 12 نقطة

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