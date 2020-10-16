لقاءات هامة لحسم بطاقة المجموعة الرابعة بالقسم الثالث



عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب يستضيف سمسطا الرياضى بقيادة مديره الفنى على حسن ، بمباراة مصيرية للفريقان بقمة المجموعة لخطف بطاقة التأهل والصعود ، الفريقان نجحا فى تقديم مباريات قوية وأداء فنى مميز خلال الموسم ، كما نجح أبناء سمسطا فى فرض تواجدهم بالمقدمة رغم صعود الفريق للقسم الثالث هذا الموسم ، ويحتل عاملين غارب المركز الاول برصيد 46 نقطة فيما يحتل سمسطا المركز الثانى برصيد 45 نقطة .



مركز شباب سنورس يستضيف مركز شباب الفيوم بلقاء ديربي أبناء الفيوم ، يسعى من خلاله لاعبي مركز شباب الفيوم لتحقيق الفوز أملا فى البقاء .



فيما يواجه مطرطارس نظيره ابو كساة بدوافع ختام الموسم بشكل جيد والحفاظ على المركز الثالث فيما يسعى ابو كساة لتحقيق الثلاث نقاط لتحسين ترتيب الفريق .



بينما يستضيف اطسا نظيره راس غارب، ويحل فريق طامية ضيفا على فريق الواسطى، كما يخرج فريق ببا لملاقاة شقيقه فريق ناصر بنى سويف في ديربي بنى سويفي مرتقب .



فرص الصعود



عاملين غارب يحتل صدارة المجموعة برصيد 46 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن منافسه سمسطا .

ولدى عاملين غارب فرصتان يتمثلان فى تحقيق الفوز أمام ضيفه سمسطا بالجولة القادمة أو تحقيق التعادل .

سمسطا يحتل المركز الثانى برصيد 45 نقطة ويمتلم فرصة وحيدة للصعود وذلك بتحقيق الفوز أمام عاملين غارب .



موقف الهبوط



إذا ما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تطبيق هبوط اربع فرق ، بالتالى يتبين هبوط فرق ببا الرياضى وسنورس وناصر بنى سويف ويتبقى فريق سيتحدد بالجولة القادمة ما بين فرق اطسا وأبو كساه ومركز شباب الفيوم وابشواى .



ترتيب المجموعة الرابعة



1 - عاملين غارب 46 نقطة .

2 - سمسطا 45 نقطة .

3 - مطرطارس 41 نقطة .

4 - الواسطى 39 نقطة .

5 - راس غارب 39نقطة .

6 - طامية 36 نقطة .

7- ابشواى 28 نقطة .

8 - مركز شباب الفيوم 27 نقطة .

9 - ابو كساة 27 نقطة

10 - اطسا 26 نقطة .

11 - ناصر بنى سويف 20 نقطة

12 - سنورس 19 نقطة

13 - ببا الرياضى 12 نقطة

تقام السبت منافسات الجولة 26 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات البحر الاحمر والفيوم وبنى سويف ، وستسفر مباريات تلك الجولة عن الفريق الصاعد لدورى القسم الثانى ما بين فريقى عاملين غارب وسمسطا .