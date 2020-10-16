عربي ودولي عربي ودولي عاجل.. الشرطة الفرنسة تعلن مقتل منفذ حادث الطعن الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:55 م أمنية فوزي Advertisements Advertisements أعلنت الشرطة الفرنسية، عن مقتل منفذ حادث الطعن في ضواحي العاصمة باريس، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل. أخبار تهمك الأهلي يتفق مع لاعبه على التجديد منذ أقل من ساعة بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم منذ ساعتين و 16 دقيقة الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني منذ حوالي 8 ساعات عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020 منذ حوالي 7 ساعات شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو) منذ حوالي 10 ساعات شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو) منذ حوالي 10 ساعات ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي منذ حوالي 6 ساعات نجم الأهلي يخرج من حسابات موسيماني قبل مواجهة الوداد منذ ساعة و 17 دقيقة نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا منذ حوالي 4 ساعات موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى منذ أقل من ساعتين بيان عاجل من الزمالك بشأن فرجاني ساسي منذ ساعتين و 40 دقيقة أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة منذ ساعة الأهلي يُعدل عقد نجمه من أجل تمديده منذ حوالي 4 ساعات الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي منذ حوالي 4 ساعات رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة منذ حوالي 19 ساعة