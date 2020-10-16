كاسكادا يهزم إمبابة فى افتتاح مباريات الترقي بالقسم الرابع





تمكت فريق نادي كسكادا، من تحقيق الفوز على فريق مركز شباب إمبابة بهدفين مقابل هدف، في مباراة قوية من جانب الفريقين، بإفتتاح ترقي القسم الرابع.





أحرز أهداف المباراة كلا من معتز سامي من ركلة جزاء وناصر خالد (الفار) لكسكادا، بينما أحرز اللاعب محمد الفلسطيني هدف أصحاب الأرض، فى مباراة شهدت طرد جمال حواش المدير الفني لكسكادا، بعد اعتراضه على حكم المباراة بسبب قيام أحد لاعبى إمبابة بضرب لاعب كسكادا، وهو مصاب بأرضية الملعب.



بهذه النتيجة يقتنص كسكادا أول ثلاث نقاط، وحصل أوسيم على راحة هذا الأسبوع.



ويستعد كاسكادا لمواجهة أوسيم الأربعاء المقبل، على ملعب حسام عاشور.

فى افتتاحية مباريات دورة الترقي للقسم الثالث للموسم القادم، خسر على ملعبه