كاسكادا يهزم إمبابة فى افتتاح مباريات الترقي بالقسم الرابع

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:51 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
Advertisements
فى افتتاحية مباريات دورة الترقي للقسم الثالث للموسم القادم، خسر على ملعبه 

تمكت فريق نادي كسكادا، من تحقيق الفوز على فريق   مركز شباب إمبابة بهدفين مقابل هدف، في مباراة قوية من جانب الفريقين، بإفتتاح ترقي القسم الرابع.

أحرز أهداف المباراة كلا من معتز سامي من ركلة جزاء وناصر خالد (الفار) لكسكادا، بينما أحرز اللاعب محمد الفلسطيني هدف أصحاب الأرض، فى مباراة شهدت طرد جمال حواش المدير الفني لكسكادا، بعد اعتراضه على حكم المباراة بسبب قيام أحد لاعبى إمبابة بضرب لاعب كسكادا، وهو مصاب بأرضية الملعب.

بهذه النتيجة يقتنص كسكادا أول ثلاث نقاط، وحصل أوسيم على راحة هذا الأسبوع.

ويستعد كاسكادا لمواجهة أوسيم الأربعاء المقبل، على ملعب حسام عاشور.

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يُعدل عقد نجمه من أجل تمديده

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 5 ساعات

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتفق مع لاعبه على التجديد

منذ 36 دقيقة

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. باسم مرسي يكشف حقيقة رحيله عن الإنتاج الحربي

منذ ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 8 ساعات

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يخرج من حسابات موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

06:13 م

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:01 م

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

05:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي