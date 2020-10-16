وزير الأوقاف: صرف 20 ألف جنيه لأسرة الإمام المتوفى أثناء صعوده المنبر

Advertisements

توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الشيخ محمد محمد محمد رمضان إمام وخطيب مسجد أبو العينين بحي الصرافية بمدينة القرين بمحافظة الشرقية الذي وافته المنية أثناء صعوده المنبر لأداء خطبة الجمعة اليوم سائلا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.



ووجه الوزير بسرعة صرف إعانة عاجلة لأسرته قدرها عشرون ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، مع سرعة صرف سائر مستحقاته المالية، مع تكليف مدير المديرية الشيخ زكريا الخطيب بالتوجه على رأس وفد كبير من مديرية أوقاف الشرقية لتقديم واجب العزاء لأسرة الإمام رحمه الله تعالى نيابة عنه.



وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن صناعة الوعي صناعة ثقيلة أصعب بكثير من جميع الصناعات الحرفية والمهنية، وبخاصة إذا كانت صناعة هذا الوعي تتطلب تغيير بعض القناعات أو الموروثات الفكرية والأيدلوجية، أو تعديل المسار الفكري، فالتخلية أصعب بكثير من كل عمليات التحلية، وأرى أن عملية تعديل المسار الفكري وتصحيح المفاهيم الخاطئة يتطلبان تضافرًا مجتمعيًا كبيرًا بين جميع مؤسسات صناعة الوعي: الدينية، والتعليمية، والإعلامية، والثقافية، والفكرية، والتربوية، والأسرية، والفنية، لننجو بأبنائنا وشبابنا ومجتمعاتنا من محاولات الاختطاف وعمليات التغييب وتزييف الوعي.