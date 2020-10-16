مدير إعلام القليوبية يعلن اشتراطات عودة الأنشطة الطلابية بمراكز الإعلام والنيل

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الادارة العامة لاعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات على أهمية دعم الأنشطة الطلابية والمبادرات الشبابية والفعاليات الثقافية بمراكز الاعلام ومراكز النيل في مدينة بنها ومدينة شبرا الخيمة مع انطلاق العام الجامعى الجديد 2020 2021 غدا السبت 17 اكتوبر الجارى.

وقال مدير عام اعلام القليوبية في تصريحات صحفية اليوم الجمعة اننا وضعنا إجراءات مشددة من ناحية اشتراطات مكافحة العدوى من تنظيف وتطهير وتهوية، وتوفير مستلزمات نظافة الأيدي في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعميمات الصحية الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإلزام جميع العاملين بالمراكز الاعلامية والمشاركين في الانشطة والفعاليات المختلفة بارتداء الماسكات، والمحافظة على التباعد الجسدي سواء في قاعات المؤتمرات أو قاعات التدريب. 

وأشار الدكتور رمضان عرفة الى اهمية توظيف الإعلام ومؤسسات الاتصال المباشر الى رفع الوعى بقضايا الامن القومى المصرى، وآليات مواجهة الشائعات في اجهزة الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، الى جانب التصدي لخطاب الكراهية والفكر المتطرف المبنى على الأفكار المغلوطة والمضللة وعدم قبول الآخر.

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