رانيا يوسف: "جوازي كان هيمنعني من المشاركة في فيلم واحد صحيح"

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قالت الفنانة رانيا يوسف، إن بقائها متزوجة كان سيمنعها من المشاركة في فيلم واحد صحيح، حفاظا على مشاعر زوجها.



وأضافت خلال لقائه ببرنامج "3 ستات" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلاميات سلوى محمد علي، وإيمان يوسف، وسالي حماد، أنا قدمت دور المراة الأكثر جرأة وصراحة في فيلم واحد صحيح.



وكشفت الفنانة رانيا يوسف أنها تعشق شخصية فريدة، التي قامت بتأدية دورها في فيلم واحد صحيح، لأنها شخصية حقيقية وصادقة وتعرف ماذا تريد من الدنيا، ولكن عكس قوتها من الخارج، لأنها تكون هشة جدا من الداخل.



وتابعت الفانة رانيا يوسف أنه بعد تأدية دورها في فيلم واحد صحيح حدث لها نضج على كافة الأصعدة الفنية والشخصية، وحدث لها مواقف مثيرة بعد انفصالها عن زوجها وعدم امتلاكها منزل.



وأشارت الفنانة رانيا يوسف، إلى أنها لم تختار مسلسل أهل كايرو، لكن هو من اختارها، مشيرة إلى أن المسلسل كان معروضا على اثنين من زملائها ولكن اختلافا لأسباب مالية، معلقة: "عنما قرأت ملسل أهل كايرو قولت هعمل المسلسل ده لو ببلاش".



ولفتت الفنانة رانيا يوسف، إلى أن أول مشهد قرأته هو الاغتصاب الجماعي في العيد، ما أصابها بالخضة والصدمة، مؤكدة أن المسلسل مكتوب بطريقة شيقة.



واستطردت الفنانة رانيا يوسف، أنها كانت ترى صافي سليم متنمرة في مشاهد وغلبانة وضعيفة ومنكسرة في مشاهد أخرى.



وعن سبب عملها بالتمثيل أوضحت: "أنا طفلة وبحب ألعب الدور وبخرج حاجات داخلى لا تخرج في الحقيقة، مؤكدة أن متعة التمثيل أن ليس به ملل ولا روتين وتذهب معه لمناطق لم تذهب لها من قبل.



