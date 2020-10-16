رانيا يوسف: الأدوار الجريئة تجعل الفنانة مستباحة

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قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها تعلمت ألا تحب مرة ثانية، مؤكدة أنها اكتشفت أن الحب شيء وقتي يأخذ وقته ويعدي.



وأضافت رانيا يوسف خلال لقائه ببرنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلاميات سلوى محمد علي، وإيمان يوسف، وسالي حماد، أن لديها حسن نية في كل علاقاتها.



وأكدت رانيا يوسف أن الفنانة تصبح مستباحة عندما تقدم الأدوار الجريئة لافتة إلى أن المشاهدين بيصدقوا الدور الذي تقدمه وأن الفنانة بهذه الأخلاق، ويحكموا ويتجرأوا عليها ويتم استغلالها عاطفيا وماديا.



وأشارت الفنانة رانيا يوسف، إلى أنها لم تختار مسلسل أهل كايرو، لكن هو من اختارها، مشيرة إلى أن المسلسل كان معروضا على اثنين من زملائها ولكن اختلافا لأسباب مالية، معلقة: "عنما قرأت ملسل أهل كايرو قولت هعمل المسلسل ده لو ببلاش".



ولفتت الفنانة رانيا يوسف، إلى أن أول مشهد قرأته هو الاغتصاب الجماعي في العيد، ما أصابها بالخضة والصدمة، مؤكدة أن المسلسل مكتوب بطريقة شيقة.



واستطردت الفنانة رانيا يوسف، أنها كانت ترى صافي سليم متنمرة في مشاهد وغلبانة وضعيفة ومنكسرة في مشاهد أخرى.



وعن سبب عملها بالتمثيل أوضحت: "أنا طفلة وبحب ألعب الدور وبخرج حاجات داخلى لا تخرج في الحقيقة، مؤكدة أن متعة التمثيل أن ليس به ملل ولا روتين وتذهب معه لمناطق لم تذهب لها من قبل.

