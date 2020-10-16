رانيا يوسف: الأدوار الجريئة تجعل الفنانة مستباحة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها تعلمت ألا تحب مرة ثانية، مؤكدة أنها اكتشفت أن الحب شيء وقتي يأخذ وقته ويعدي.

وأضافت رانيا يوسف خلال لقائه ببرنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلاميات سلوى محمد علي، وإيمان يوسف، وسالي حماد، أن لديها حسن نية في كل علاقاتها.

وأكدت رانيا يوسف أن الفنانة تصبح مستباحة عندما تقدم الأدوار الجريئة لافتة إلى أن المشاهدين بيصدقوا الدور الذي تقدمه وأن الفنانة بهذه الأخلاق، ويحكموا ويتجرأوا عليها ويتم استغلالها عاطفيا وماديا.

وأشارت الفنانة رانيا يوسف، إلى أنها لم تختار مسلسل أهل كايرو، لكن هو من اختارها، مشيرة إلى أن المسلسل كان معروضا على اثنين من زملائها ولكن اختلافا لأسباب مالية، معلقة: "عنما قرأت ملسل أهل كايرو قولت هعمل المسلسل ده لو ببلاش".

ولفتت الفنانة رانيا يوسف، إلى أن أول مشهد قرأته هو الاغتصاب الجماعي في العيد، ما أصابها بالخضة والصدمة، مؤكدة أن المسلسل مكتوب بطريقة شيقة.

واستطردت الفنانة رانيا يوسف، أنها كانت ترى صافي سليم متنمرة في مشاهد وغلبانة وضعيفة ومنكسرة في مشاهد أخرى.

وعن سبب عملها بالتمثيل أوضحت: "أنا طفلة وبحب ألعب الدور وبخرج حاجات داخلى لا تخرج في الحقيقة، مؤكدة أن متعة التمثيل أن ليس به ملل ولا روتين وتذهب معه لمناطق لم تذهب لها من قبل.

أخبار تهمك

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يُعدل عقد نجمه من أجل تمديده

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتفق مع لاعبه على التجديد

منذ ساعة

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ يومين

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ ساعة و 8 دقيقة

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يخرج من حسابات موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة و 22 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

06:13 م

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:01 م

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي