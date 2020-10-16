موسيماني: أعرف الوداد جيدًا.. وحضرنا إلى المغرب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية









تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مواجهة الفريق الأحمر غدًا أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"أعرف الوداد جيدًا هو فريق قوي ونحترمه، وهم أيضاً يعرفون الأهلي جيد".





وأضاف :"لكننا هنا لتحقيق نتيجة إيجابية، ولم لا نعود بالفوز".





وتابع :"لدينا إصابات عديدة لكن لا يمكنني الشكوى من هذا الأمر".



