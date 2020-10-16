المالية تكشف عن إجراءات الدولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي

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قال مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية للجمارك، إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الهامة لتقليل زمن الإفراج الجمركي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى عدم تعطيل العمل في الجمارك في محاوره الثلاثة المتعلق بالجمارك واللوجيستيات وفحص البضائع.



وأضاف "عبد العزيز" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة أن القرارات التي اتخذتها الدولة سيتم تعميمها على كافة الموانئ ولاسيما الموانئ الرئيسية، لافتًا إلى أن الجمارك يتم تطويرها من خلال الشباك الواحد حتى لا يكون هناك أكثر من مكان لتوقيعات وبالتالي تنتهي جميع الإجراءات في ساعة أو يوم على الأكثر.



وأشار إلى أن مسألة اللوجيستيات كانت مسألة معقدة سابقًا، ولكن مع الإجراءات الجديدة سيتم تسهيلها بصورة كبيرة بمجرد وصول الحاويات ونزولها من السفينة، مع القيام بفحصها من خلال المعامل التي أصبحت تتواجد في أغلب الموانئ حاليًا.



وفي تصريحات سابقة كشف مستشار وزير المالية للجمارك، تفاصيل قانون الجمارك الجديد، موضحًا أنه تم مناقشة قانون الجمارك الجديد بالأمس في مجلس النواب.



وأشار إلى أن القانون تضمن كل الاقتراحات والممارسات التي تتم في الدول المتقدمة، وعلى رأسها إنشاء منظومة إلكترونية بالكامل لعمليات الإفراج الجمركي، للتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني.



ونوه مستشار المالية للجمارك، بأن هذا النظام ويضمن التوازن بين تبسيط الإجراءات وضمان إحكام الرقابة، ويقلل زمن الإفراج الجمركي، ويحقق الرقابة الجمركية، ".



وتوقع الدكتور مجدي عبد العزيز، تطبيق نظام الـACI في أول السنة الجديدة مع بقية الآليات، مثل الإفراج المسبق، وتبادل المعلومات بالكامل مع الجهات الآخر، بالإضافة إلى تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات.