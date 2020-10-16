رانيا يوسف: ربنا خلقني حرة وبلبس على راحتي من قبل الفن

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كشفت الفنانة رانيا يوسف، أنها دائما ما ترتدتي ملابس على حريتها الشخصية حتى قبل أن تدخل عالم الفن، ولم يعلق أحد على ملابسها بأنها قصيرة أو مكشوفة خلال تلك الفترة، قائلة: "أرفض ألبس على مزاج الناس ديه حاجة مش لطيفة أبدا".



وأضافت خلال لقائه ببرنامج "3 ستات" المذاع على قناة "صدى البلد"،"تقديم الإعلاميات سلوى محمد علي، وإيمان يوسف، وسالي حماد، أن الحكم على الشخص من الخارج أمر خاطئ، موضحا أن ذلك يعود إلى الطبيعة البشرية للإنسان ولكن مع مرور الوقت تبدأ الصورة عن ذلك الشخص تتغير للأفضل بعد اكتشاف طبيعة شخصيته.



وتابعت الفنانة رانيا يوسف، أن الجدية في حياة الشخص ليس لها علاقة بنوع الملابس التي ترديتها المرأة، موضحة أنها دائما ما يتم النظر إليها من الخارج وعلى طريقة ملابسها وليس لشخصيتها.



وكشفت رانيا يوسف أن طبيعة شخصيتها هادئة صاحبة صوت منخفض ولكن ذلك غير موجود حاليا فهمي تتعامل بصورة مغايرة لشخصيتها.





وقالت الفنانة رانيا يوسف، إن أنوثتها من الخارج فقط، مؤكدة أنها تأثرت بأسلوب حياة والدها كونه كان عسكريا.



وأضافت أنها تلقت تعليمها في مدارس راهبات ولم يكن هناك حرية بأن يرتفع الصوت داخل المدرسة فكانت التربية أكثر من التعليم.



وتابعت أنها حصلت على مساحة حرية في المنزل وكان والدها متفاهم للغاية وكان أكثر سر يعرفه عنها والده فهناك ثقة بينها وبين والدها.



وكشفت الفنانة رانيا يوسف أنها لا تحب الأوامر أو القهر، مؤكدة أنها تترك الحرية مع بناتها لكن بحدود وهناك حد معين لا يمكن تجاوزه وسيتم إجراء حوار حوله.





