رانيا يوسف: 75 جنيهًا أول مرتب من شغل الإعلانات.. وأعشق رائحة المطارات

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:52 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن أول راتب حصلت عليه في مجال العمل بالإعلانات الذي بلغ 75 جنيهًا وكان مبلغ كبير حينها وكان عمرها 16 عاما.

وأضافت خلال لقائه ببرنامج "3 ستات" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلاميات سلوى محمد علي، وإيمان يوسف، وسالي حماد، أن حصيلة أول راتب لها في الإعلانات أنفقته في شراء ملابس وإكسسوارات.

وتابعت الفنانة رانيا يوسف أن العمل في مجال الإعلانات أو الفن يستلزم ارتداء ملابس وإكسسوارات، لذلك قامت بالعمل مضيفة طيران، وبدأت تنفق راتبها على الملابس والإكسسوارات خلال فترة دراستها الجامعية.

وقالت إنها تحب السفر، وتعشق رائحة المطارات موضحا أنها تنفق أموالها على التسوق.


وقالت الفنانة رانيا يوسف، إن أنوثتها من الخارج فقط، مؤكدة أنها تأثرت بأسلوب حياة والدها كونه كان عسكريا.

وأضافت أنها تلقت تعليمها في مدارس راهبات ولم يكن هناك حرية بأن يرتفع الصوت داخل المدرسة فكانت التربية أكثر من التعليم.

وتابعت أنها حصلت على مساحة حرية في المنزل وكان والدها متفاهم للغاية وكان أكثر سر يعرفه عنها والده فهناك ثقة بينها وبين والدها.

وكشفت الفنانة رانيا يوسف أنها لا تحب الأوامر أو القهر، مؤكدة أنها تترك الحرية مع بناتها لكن بحدود وهناك حد معين لا يمكن تجاوزه وسيتم إجراء حوار حوله.

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