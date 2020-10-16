صاحبة مبادرة "تعدد الزوجات": "اللي بقوله لمصلحة المرأة"

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:32 م
الكاتبة الصحفية دعاء عبدالسلام
الكاتبة الصحفية دعاء عبدالسلام
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الكاتبة الصحفية دعاء عبدالسلام، وصاحبة مبادرة "تعدد الزوجات"، إن نسب الطلاق في مصر تزيد بشكل مأساوي جدا، وأصبح هناك ندية في التعامل بين الزوجين، مضيفة: "عدد المطلقات والأرامل كتير جدا.. وأيضا عدد المتأخرات في الزواج كتير، مين هيتجوزهم".

وأشارت "عبدالسلام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الله أعطى رخصة بالزواج الثاني، لافتة إلى أنها ترى أنه من الأفضل ألا تعلم الزوجة الأولى بزواج زوجها بأخرى، معلقة: "صداها مش لطيف".

وأضافت الكاتبة الصحفية دعاء عبدالسلام، أنه عند زواج الرجل بإمرأة أخرى سيعمل على اسعاد زوجته الأولى، متابعة: "اللي بقوله لمصلحة المرأة".

إقرأ أيضا..

رفضت عبير الجميل المحامية بالنقص ومقررة لجنة المرأة بنقابة محاميين بمحافظة الجيزة، خروج الفتاة متزينة ومهتمة بنفسها لمن يريد خطبتها ليس خداع للشباب.

وأضافت خلال حوارها مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ارتداء الملابس الضيقة لا يدل على خروج الفتاة لعرض نفسها للزواج.

وتابعت: فترة الخطوبة تسمح للفتاة والشاب تقييم الأمر بدقة، مطالبة بضرورة أن يكون هناك مصارحة بين الطرفين حتى تنشأ العلاقة على الاحترام المتبادل بينهما.

أخبار تهمك

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ أقل من ساعة

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و نصف

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يُعدل عقد نجمه من أجل تمديده

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يخرج من حسابات موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 5 ساعات

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 4 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. باسم مرسي يكشف حقيقة رحيله عن الإنتاج الحربي

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يتفق مع لاعبه على التجديد

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

06:13 م

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:01 م

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

05:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي