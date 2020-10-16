صاحبة مبادرة "تعدد الزوجات": "اللي بقوله لمصلحة المرأة"

إقرأ أيضا..



رفضت عبير الجميل المحامية بالنقص ومقررة لجنة المرأة بنقابة محاميين بمحافظة الجيزة، خروج الفتاة متزينة ومهتمة بنفسها لمن يريد خطبتها ليس خداع للشباب.



وأضافت خلال حوارها مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ارتداء الملابس الضيقة لا يدل على خروج الفتاة لعرض نفسها للزواج.



وتابعت: فترة الخطوبة تسمح للفتاة والشاب تقييم الأمر بدقة، مطالبة بضرورة أن يكون هناك مصارحة بين الطرفين حتى تنشأ العلاقة على الاحترام المتبادل بينهما.



قالت الكاتبة الصحفية دعاء عبدالسلام، وصاحبة مبادرة "تعدد الزوجات"، إن نسب الطلاق في مصر تزيد بشكل مأساوي جدا، وأصبح هناك ندية في التعامل بين الزوجين، مضيفة: "عدد المطلقات والأرامل كتير جدا.. وأيضا عدد المتأخرات في الزواج كتير، مين هيتجوزهم".وأشارت "عبدالسلام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الله أعطى رخصة بالزواج الثاني، لافتة إلى أنها ترى أنه من الأفضل ألا تعلم الزوجة الأولى بزواج زوجها بأخرى، معلقة: "صداها مش لطيف".وأضافت الكاتبة الصحفية دعاء عبدالسلام، أنه عند زواج الرجل بإمرأة أخرى سيعمل على اسعاد زوجته الأولى، متابعة: "اللي بقوله لمصلحة المرأة".