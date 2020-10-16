5 لاعبين في طريقهم للرحيل عن مانشستر يونايتد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تنوي إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، إحداث بعض الهيكلة داخل صفوف الفريق الأول، أملاً في عودة النادي للمنافسة على البطولات محلياً وأوروبياً.

وتسببت الهزيمة الكارثية ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي بسداسية دون رد، لتوجيه أولى جونار سولشاير، المدير الفني للفريق، العديد من الانتقادات للاعبي فريقه.

وتؤكد بعض التقارير الإنجليزية، أن سولشاير يعتزم طرد ما لا يقل عن 5 لاعبين، لإفساح المجال أمام صفقات جديدة، في مقدمتها جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، ودايوت أوباميكانو، لاعب لايبزج.

وأضافت التقارير، أن سولشاير استقر على رحيل كلاً من: البرازيلي فريد، الإيفواري إيريك بايلي، الأرجنتيني سيرجيو روميرو، الإنجليزي لوك شاو، ومواطنه أليكس توانزيبي.

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