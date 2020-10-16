القصة الكاملة في مفاوضات ليفربول مع رونالدو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد فيل تومبسون نجم ليفربول السابق، أن الدولي البرتغالي  كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، اقترب في وقت سابق من التوقيع لصالح الريدز.

وقال تومبسون في تصريحات لموقع كالتشيو ميركاتو "لا زلت أتذكر كلمات توني هنري المدير السابق النادي، عن التعاقد مع كريستيانو في 2003، فكانت الصفقة ستتم نظير 4 ملايين إسترليني، حيث سيحصل النادي البرتغالي على مليون يورو في كل سنة، كان اتفاقًا بسيطًا بين الناديين، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل".

وأضاف: "في صباح اليوم التالي، كنت أنا وجيرارد هولييه، مدرب ليفربول في ذلك الوقت، نتناول الإفطار ونشاهد قناة سكاي، قبل أن نتعرض لصدمة أن مانشستر يونايتد ضم رونالدو مقابل 12.2 مليون إسترليني".

وتابع: "تومبسون "شعرنا بالاختناق أثناء تناول الطعام. أتذكر أن جيرارد قفز وقال (ماذا يحدث بحق الجحيم؟)".


وعمل فيل تومبسون  كمدرب مساعد في الجهاز الفني لجيرارد هولييه بفريق ليفربول.

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