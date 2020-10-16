الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت.. وتُحذر من هذه الظاهرة



- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بمنخفض السودان الموسمي.



أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 17 أكتوبر 2020.طقس السبت نهارًا- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة.- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.طقس السبت ليلًا- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.- طقس لطيف على السواحل الشمالية.- طقس لطيف على شمال الصعيد.- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.الظواهر الطبيعية: