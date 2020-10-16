رانيا يوسف: "اشتغلت مع فريد شوقي أفلام مقاولات.. ونور الشريف قالي أني موهوبة"

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:51 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لا تستطيع أن تعيش في الخارج أكثر من أسبوع فقط، وبعد اليوم الرابع ترغب في العودة إلى القاهرة.

وأضافت خلال لقائه ببرنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلاميات سلوى محمد علي، وإيمان يوسف، وسالي حماد، أنها لا تحلم بالعالمية رغم أنها تملك 3 لغات.

وتابعت الفنانة رانيا يوسف أن أحلامها بسيطة للغاية، تتمثل في الزواج أو تنجنب أطفالًا، مؤكدة أنها تريد أن تعيش بشكل جيد وألا تكون محتاجة لأحد عندما تكبر وأن توفر حياة كريمة لأطفالها.

وكشفت الفنانة رانيا يوسف أن الطموح يتحول إلى جشع حال زيادته عن حاجته فهناك معادلة صعبة يجب أن ننتبه إليها.

وقالت الفنانة رانيا يوسف، إن الله من عليها بتحقيق أمانيها أكثر مما كانت تحلم، مردفة: "مش عاوزة أحسد نفسي".

وأضافت أن زملائها الكومبارس كانوا يقولوا عليها "البنت دي هتبقى ستار"، مضيفة": "عملت مع الفنان فريد شوقي أفلام المقاولات"، لافتة إلى أن نور الشريف أكد لها أنها موهوبة، لكن طلب منها التركيز.

وأكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها لم تكن مركزة في بداية عملها، مردفة:"«كان همي أخلف وأربي العيال"».

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