الأهلي يتفق مع لاعبه على التجديد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
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اقترب النادي الأهلي من اعلان تمديد عقد حارسه علي لطفي لمدة موسمين بعد وضع الروتوش الاخيرة مع مجلس إدارة النادي.

وأنهي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة النادي الأهلي كافة الاتفاقات مع الحارس علي لطفي لتمديد عقد لمدة موسمين بالأيام القليلة القادمة.

وفتح الأهلي مفاوضات مع علي لطفي لتمديد عقده بع المستوي المميز الذي ظهر به مع الفريق بالفترة الماضية منذ إصابة محمد الشناوي الحارس الاساسي.

وقرر النادى الأهلى تمديد عقد على لطفى حتى موسم 2024، مع زيادة قيمة عقده إلى 5 ملايين جنيه فى الموسم.

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