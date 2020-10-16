20 لاعبا في قائمة طنطا لمواجهة المصري بالدوري

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة ضم شهاب فتحي ومحمد هشام، وجاءت قائمة طنطا ضد المصري البورسعيدي كالآتي:-

محمد اشرف، محمد فتحي، محمود مسعود، سليمان عبدربه، محمد العشري، مصطفي امين، حسام غالي، محمد الشاذلي، محمد حسام الشرخه، عبدالرحمن الدح، احمد فهمي، ايهاب سمير، جون افيري، اسلام فؤاد، احمد سالم صافي، محمد هشام، اسامه ايمن، محمود منصور، محمد ماجد اونش، شهاب فتحي.

يذكر أن طنطا يستعد لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة بينهم علي ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية يوم الأحد في تمام الخامسة والنصف مساءا.



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