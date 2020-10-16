شاهد.. حوار السيسي مع أحد المهندسين خلال تفقد شرق القاهرة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر موقع "اليوتيوب"، مقطع فيديو يرصد تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.


وقال "السيسي"، مخاطبا أحد المهندسين المسئولين عن أحد المشروعات، "أرجو نهتم بارتداء الماسك الطبي.. عشان سلامة الناس".

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، قبل قليل اليوم الجمعة.

ووجه الرئيس السيسي، بالإسراع في معدلات التنفيذ لاستكمال تطوير الصياغة الهندسية لتلك المناطق بإنشاء شبكة الطرق ومرافقها.

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