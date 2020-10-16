ريهام عبد الغفور تستمتع بآخر أيام الصيف

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شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة من أحدث جلسات تصوير لها أثناء استمتاعها بآخر الصيف على أحد الشواطئ عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "عبد الغفور" في الصورة وهي تنظر إلى البحر وقت الغروب، وكتبت تعليقا قائله: "لا تدع هذه اللحظة تنتهي"".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور، الدرامية مشاركتها في مسلسل "زي الشمس" مع عدد من الفنانين منهم دينا الشربينى والفنان أحمد صلاح السعدني وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.