عقب خلافها مع جمهور الزمالك.. لقاء الخميسي مع محمود الخطيب

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة جمعتها بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالتزامن مع خناقتها مع جمهور الزمالك وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "الخميسي" تعليقا على الصورة قائله: "الخطيب أسطورة بحبه".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة"، وهو بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.
عقب خلافها مع جمهور الزمالك.. لقاء الخميسي مع محمود الخطيب
عقب خلافها مع جمهور الزمالك.. لقاء الخميسي مع محمود الخطيب

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