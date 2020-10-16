"مسرحية لم يتم تصويرها".. تعرف على أول ظهور لمنى زكي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف الفنان محمد صبحي عن أول ظهور للفنانة منى زكي وعدد من الفنانين وذلك من خلال مشاركته صورة لأول ظهور لها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "صبحي" قائلا: "اول ظهور لمني زكي في مسرحية بالعربي الفصيح ١٩٩١ والعديد من النجوم مثل داليا إبراهيم.. كارولين خليل.. سيد الرومي !المسرحية لم يتم تصويرها ".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى زكي مسلسل "أفراح القبة"، وشارك معها عدد من الفنانين أبرزهم أحمد السعدني، رانيا يوسف، أحمد داوود، إياد نصار، سلوى عثمان، وآخرون، إخراج محمد ياسين.

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