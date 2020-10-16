"بالمايوه".. مايا دياب تشعل "إنستجرام"

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة مايا دياب، صورة من أحدث جلسات تصوير لها عبير حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "دياب" في الصورة بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت المايوه على شاطئ البحر، وبشعر منسدل على كتفها، وكتبت تعليقا قائله: "أنا فقط أنظر إلى الوراء لأرى أنك تتوق إلي.

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" شاركها بها عدد من الفنانين أبرزهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي المرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي.
"بالمايوه".. مايا دياب تشعل "إنستجرام"
"بالمايوه".. مايا دياب تشعل "إنستجرام"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مايا دياب الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

نجم الأهلي يخرج من حسابات موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يتفق مع لاعبه على التجديد

منذ 39 دقيقة

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يُعدل عقد نجمه من أجل تمديده

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. باسم مرسي يكشف حقيقة رحيله عن الإنتاج الحربي

منذ ساعة و 7 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 8 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و نصف

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

منذ حوالي 7 ساعات

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"لوكاندة".. مايا دياب تروج لمسرحيتها مع حسن الرداد وهالة فاخر

مايا دياب تغازل جمهورها بإطلالة رياضية

مايا دياب تشعل الـ "إنستجرام" بوصلة رقص

مايا دياب تنشر فيديو لابنتها من داخل "الحمام"

لهذا السبب.. مايا دياب تطرد نجلتها من غرفة نومها

أبيض × أبيض.. مايا دياب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

06:13 م

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:01 م

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

05:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي