"بالمايوه".. مايا دياب تشعل "إنستجرام"

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شاركت الفنانة مايا دياب، صورة من أحدث جلسات تصوير لها عبير حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "دياب" في الصورة بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت المايوه على شاطئ البحر، وبشعر منسدل على كتفها، وكتبت تعليقا قائله: "أنا فقط أنظر إلى الوراء لأرى أنك تتوق إلي.



يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" شاركها بها عدد من الفنانين أبرزهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي المرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي.