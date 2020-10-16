قبل مواجهة الوداد.. ماذا قدم "موسيماني" مدرب الأهلي في دوري أبطال إفريقيا؟ (أرقام)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لبداية مشواره الإفريقي مع النادي الأهلي، وذلك بمواجهة قوية ضد فريق الوداد المغربي مساء غدا السبت، على استاد المركب الرياضي محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتولي "موسيماني" تدريب فريق الأهلي خلفا للمدرب السويسري رينيه فايلر، وقاد الفريق في 3 مباريات حتي الآن، فاز في مباراتين على المقاولون العرب بهدف نظيف، وإنبي بثلاثية نظيفة، بينما تعادل مع بيراميدز سلبيا.

ويسعي المدرب الجنوب إفريقي لقيادة الفريق الأهلاوي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد المغربي حتي يضمن الصعود للمباراة النهائية للبطولة القارية، قبل موقعة الإياب التي ستجمع الفريقين يوم 23 من أكتوبر الجاري، حيث يحلم بحصد اللقب الإفريقي الثاني في مسيرته التدريبية بعد تتويجه بلقب البطولة عام 2016 مع صنداونز.

وشارك موسيماني في 57 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الوداد، حقق الفوز في 27 مباراة، وخسر 15 مباراة، وتعادل في مثلها، ونجح في الصعود بـ ماميلودي صنداونز إلى نهائي البطولة الإفريقية عام 2016 وتوج باللقب على حساب فريق الزمالك بعد الفوز عليه ذهابا 3-0 والخسارة في لقاء الإياب بهدف دون رد.

أكبر انتصار حققه موسيماني خلال قيادته فريق صنداونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 11/1 على حساب فريق كوت دي أور بطل سيشل في إياب دور الـ32 للنسخة الحالية من البطولة القارية.

بينما أكبر هزيمة تعرض لها في بطولة دوري أبطال إفريقيا كانت بنتيجة 3 – 1 أمام مازيمبي الكونغولي في إياب دور الـ32 للبطولة عام 2015، وخسر بنفس النتيجة أمام إنيمبا النيجيري في دور المجموعات للبطولة عام 2016.

وشارك المدرب الجنوب إفريقي مع ماميلودي صنداونز في بطولة كأس العالم للأندية عام 2016 وخسر مباراتين أمام كاشيما انتلرز الياباني بهدفين دون مقابل، وخسر في المباراة الثانية أمام جيونبك موتورز الكوري بنتيجة 4-2 واكتفي الحصول على المركز السادس في البطولة.

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موسيماني دوري أبطال افريقيا الوداد والأهلي الأهلي

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