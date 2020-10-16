كواليس فشل انتقال ميسي إلى ريال مدريد في 2013

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه في عام 2013 فشل ريال مدريد الإسباني في الحصول على خدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حاول التعاقد مع ميسي في 2013 مقابل 250 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في ذلك الوقت.

وأفادت الشبكة البريطانية بأن بيريز أرسل مبعوثيه إلى ميسي لمعرفة موقفه من الإنتقال إلى صفوف الملكي ولكن تم إغلاق الباب في وجههم وتم طردهم بشكل غير لائق.

ونوهت الشبكة البريطانية أن ميسي بعث رسالة إلى بيريز قال له فيها "لن أنتقل إلى ريال مدريد، أنت تهدر وقتك"، كما أن البرغوث الأرجنتيني رفض حتى أن يقول لبيريز شكراً على اهتمامك.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أنه بعد عرض بيريز لميسي دخل البرغوث الأرجنتيني في حرب مع مصلحة الضرائب الإسبانية والتي انتهت بدفع ليونيل ميسي حوالي 53 مليون يورو.


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