موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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طالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بتنفيذ مطالبه والتعاقد مع صفقته المنتظرة بالموسم الجديد.

وتمسك موسيماني، بالتعاقد مع جاستين سيرينو، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي طلب المدير الفني، بعدما أشرف على تدريب اللاعب بالمواسم الماضية ويعلم قدراته بشكل جيد، ورغبته في ضمه من أجل تطوير الفريق والمنافسة على الألقاب.

وكان الأهلي أعلن عن التعاقد مع موسيماني خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق، والذي رحل بسبب ظروف أسرية.

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