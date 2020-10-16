الكنيسة الأسقفية ببورسعيد تنظم يوما روحيا لقادة الخدمة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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نظمت اليوم الكنيسة الأسقفية ببورسعيد يوما روحيا لقادة الكنيسة والخدام بمقر الكنيسة تضمن محاضرات عن كيفية تكوين الرأى والفكر الواحد ونهوض الكنيسة والخدمة فى الأيام القادمة وذلك ضمن مجموعة من الأيام الروحية التى تقوم بها الكنيسة لرعاية القادة ومتابعتهم.

من جانبه قال القس هانى شنودة أن هذا اليوم الروحى هدفه تجديد وتحديث أفكار الخدام عن الرعاية وتفقد الأعضاء الآخرين الذين قل حضورهم مستشهدا بقول بولس الرسول لبرنابا فى سفر اعمال الرسل ((لنرجع ونفتقد إخوتنا فى كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب، كيف هم)) أعمال ٣٦:١٦.

بدأ اليوم بالصلاة والعبادة ثم محاضرة عن الافتقاد والرعاية وبعد ذلك المشاركة بأخبار الخدمة وأخر التطورات.
الكنيسة الأسقفية ببورسعيد تنظم يوما روحيا لقادة الخدمة
الكنيسة الأسقفية ببورسعيد تنظم يوما روحيا لقادة الخدمة
الكنيسة الأسقفية ببورسعيد تنظم يوما روحيا لقادة الخدمة
الكنيسة الأسقفية ببورسعيد تنظم يوما روحيا لقادة الخدمة

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