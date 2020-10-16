اليونان وأرمينيا يعربان عن قلقهما من التدخل التركي بإقليم "قرة باج"

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
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أكد كل من نيكوس دندياس، وزير خارجية اليونان، ونظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان اليوم الجمعة، عن قلقهما بشأن التدخل العسكري التركي في إقليم قرة باج، والذي تسبب في مخاوف جدية على الصعيد الدولي.

 

فيما أشار الوزيران إلى أن انتهاكات الهدنة في الإقليم المتنازع عليه قد تُصعد من صعوبة استئناف الحوار مع أذربيجان.

 

 

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أكد أمس الخميس، أن التدخل التركي في النزاع المسلح بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قرة باج يزيد من المخاطر في المنطقة.

 

وقال بومبيو في تصريحات صحفية: إن "الأتراك تدخلوا وقدموا دعم لأذربيجان، مما زاد من خطورة الوضع في المنطقة"، وفقًا لما أعلنته وكالة رويترز للأنباء.

 

وأضاف: "يجب أن يتم حل هذا الصراع من خلال المفاوضات السلمية، وليس من خلال النزاع المسلح، وبالتأكيد ليس بتدخل أطراف خارجية، والتي قد تصعد الموقف أكثر".

 

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