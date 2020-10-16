شاهد.. شمس الكويتية بالتاتو في أحدث ظهور لها

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شاركت الفنانة شمس الكويتية صورة من احدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



و ظهرت شمس الكويتية في الصورة بإطلالة متألقة حيث ارتدت فستان أسود منقط بالأبيض وأظهر ظهرها والذي عليه تاتو يبرز جمالها.



وكتبت شمس تعليقا على الصورة قائله: " قلبك تحت رجلك وكرامتك فوق الكل".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة شمس هو المسلسل السعودي الكوميدى "عوض أبا عن جد " وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وعبدالمجيد الرهيدي.