شاهد.. شمس الكويتية بالتاتو في أحدث ظهور لها

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة شمس الكويتية صورة من احدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت شمس الكويتية في الصورة بإطلالة متألقة حيث ارتدت فستان أسود منقط بالأبيض وأظهر ظهرها والذي عليه تاتو يبرز جمالها.

وكتبت شمس تعليقا على الصورة قائله: " قلبك تحت رجلك وكرامتك فوق الكل".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شمس هو المسلسل السعودي الكوميدى "عوض أبا عن جد " وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وعبدالمجيد الرهيدي.
شاهد.. شمس الكويتية بالتاتو في أحدث ظهور لها
شاهد.. شمس الكويتية بالتاتو في أحدث ظهور لها

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