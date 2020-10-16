المركزي السعودي يكشف عن وجود طلبات تأسيس بنوك رقمية

قال الدكتور فهد الشثري، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة، إن مؤشرات السلامة المالية تشير إلى أن وضع البنوك السعودية أفضل بكثير من مثيلاتها في الدول الأخرى.

وأشار الشثري في تصريحات لتلفزيون "سي إن بي سي عربية"، إلى أنه كان من المتوقع حدوث ارتفاع في معدل القروض غير العاملة نتيجة أثر فيروس كورونا، ولكن كان الأثر أقل من المتوقع.

وبين أن البرامج التي أطلقتها المؤسسة ساهمت بشكل كبير في تخفيف أثر الجائحة على القطاع الخاص والقطاع المالي.

وأوضح أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ 87 ألف عقد بقيمة دفعات مؤجلة تجاوزت 79 مليار ريال، فيما تجاوز عدد العقود في برنامج التمويل المضمون الذي قدمته "ساما" بالتعاون مع برنامج "كفالة" 2700 عقد بقيمة إجمالية تجاوزت 2.5 مليار ريال .

وأشار إلى أن عدد الكفالات المستفيدة من دعم رسوم برنامج "كفالة" تجاوز 6700 كفالة، فيما بلغ دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية أكثر من 525 مليون ريال و160 مليون ريال على التوالي.

ومن ناحية أخرى قال الشثري إن مؤسسة النقد، منفتحة على وجود بنوك جديدة سواء بنوك تقليدية أو رقمية، مشيرًا إلى أن المؤسسة استلمت عددا من الطلبات وهي في طور الدراسة حاليا.