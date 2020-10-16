اليونان: تركيا تسعى لزعزعه الاستقرار بالمنطقة وتمارس العدوان

قال نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، اليوم الجمعة، أن بلاده تحاول إنشاء تحالف لحماية الاستقرار الإقليمي فيما تتخذ تركيا دورًا سلبيًا حيال تلك المسألة.

وقال ديندياس خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في يريفان مع نظيره الأرمني، زغراب مناتساكانيان، إن "الحديث لا يدور عن تحالف موجه ضد أي دولة بل عن التحالف والتفاهم بين دول تشارك القيم نفسها، وهي السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "لا نعتبر هذا التفاهم الذي تنضم إليه دول أخرى، بما فيها قبرص ومصر والإمارات، تحالفًا موجهًا ضد أي جهة، بل إنه تحالف الدول التي تدعم السلام وتشكل أساسا للسلام الإقليمي".

وتابع: "نتطلع إلى أن تشاطر تركيا عاجلًا أم آجلًا هذه القيم، لكن الآن نرى للأسف أنها في الجانب المقابل وتمارس العدوان وتزعزع الاستقرار في المنطقة.. ونحن مضطرون إلى مواجهة ذلك".

وأشار ديندياس إلى أن تدخل تركيا في نزاع قره باج يستدعي قلقًا بالغًا لدى بلده، مؤكدًا أن حكومة أثينا تعمل على أن يطلب الاتحاد الأوروبي من أنقرة الكف عن تدخلها في الصراع الأرمني-الأذربيجاني.

كما اتهم ديندياس تركيا بمخالفة قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن تسوية نزاع قبرص والاستمرار في ممارسة أعمال التنقيب "غير القانونية" في المناطق البحرية التي تعتبرها جمهورية قبرص تابعة لمنطقتها الاقتصادية الخالصة.