رئيس هيئة نظافة القاهرة يحذر العاملين من الفساد.. ومكافأة لعاملي المعدات الثقيلة
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:06 م
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، ورش المعدات الثقيلة بالدراسة، للوقوف على ما تم إصلاحه بواسطة فنيين الهيئة.
وأصدر "الشرشابي" قرارا برفع كفاءة تلك الورش على وجه الشرعة لمساعدتهم في إنهاء عملهم على أكمل وجه، كما أمر بصرف مكافأة للعاملين بها.
كما قام اللواء إيهاب الشرشابي بزياره مجمع جراجات الإنقاذ المركزي بحلوان، حيث تفقد الورش لمعرفة أبوز المتطلبات لرفع كفاءتها.
ووجه "رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة" إدارة المشروعات بتطوير جميع مباني الورش والمخازن الخاصه بها.
واستمع "الشرشابي" إلى سائقي وفنيين الإنقاذ لإزالة أي معوقات تواجهم، مشددًا على بذل المزيد من الجهد والبعد عن أي شكل من أشكال الفساد، للحفاظ علي المال العام لأن ما تملكه الهيئه هو ملك لجميع العاملين بها.
وأصدر "الشرشابي" قرارا برفع كفاءة تلك الورش على وجه الشرعة لمساعدتهم في إنهاء عملهم على أكمل وجه، كما أمر بصرف مكافأة للعاملين بها.
كما قام اللواء إيهاب الشرشابي بزياره مجمع جراجات الإنقاذ المركزي بحلوان، حيث تفقد الورش لمعرفة أبوز المتطلبات لرفع كفاءتها.
ووجه "رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة" إدارة المشروعات بتطوير جميع مباني الورش والمخازن الخاصه بها.
واستمع "الشرشابي" إلى سائقي وفنيين الإنقاذ لإزالة أي معوقات تواجهم، مشددًا على بذل المزيد من الجهد والبعد عن أي شكل من أشكال الفساد، للحفاظ علي المال العام لأن ما تملكه الهيئه هو ملك لجميع العاملين بها.