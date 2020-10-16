مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد الرسمية أمام قادش

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد القائمة الرسمية لمواجهة فريق قادش يوم غد السبت في الجولة السادسة من بطولة الدوري.





واستبعد زيدان 5 لاعبين من قائمة ريال مدريد الرسمية حيث يغيب اوديجارد بقرار فني فيما تم استبعاد الرباعي هازارد وكارفاخال، وأودريوزولا وماريانو دياز للاصابة.