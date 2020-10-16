مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد الرسمية أمام قادش

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد القائمة الرسمية لمواجهة فريق قادش يوم غد السبت في الجولة السادسة من بطولة الدوري.

واستبعد زيدان 5 لاعبين من قائمة ريال مدريد الرسمية حيث يغيب اوديجارد بقرار فني فيما تم استبعاد الرباعي هازارد وكارفاخال، وأودريوزولا وماريانو دياز للاصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا، لونين، لوكاس كانزيريس

خط الدفاع: ميندي، مارسيلو، ناتشو، فاران، راموس، ميليتاو

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو

خط الهجوم: بنزيمة، أسينسيو، لوكاس فاسكويز، يوفيتش، فينسيوس جونيور، رودريغيو جوس

 

أخبار تهمك

الأهلي يُعدل عقد نجمه من أجل تمديده

منذ ساعتين و 34 دقيقة

باتشيكو يستقر على بديل ساسي أمام الرجاء المغربي

منذ ساعة و 7 دقيقة

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

منذ حوالي 6 ساعات

مصرع 5 مسجلين خطر في تبادل لإطلاق النار مع أمن الدقهلية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الوداد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ 36 دقيقة

صراع شرس بين17 مرشحا على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بالبحر الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

منذ ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:01 م

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

03:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي