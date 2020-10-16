مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد الرسمية أمام قادش
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:00 م
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد القائمة الرسمية لمواجهة فريق قادش يوم غد السبت في الجولة السادسة من بطولة الدوري.
واستبعد زيدان 5 لاعبين من قائمة ريال مدريد الرسمية حيث يغيب اوديجارد بقرار فني فيما تم استبعاد الرباعي هازارد وكارفاخال، وأودريوزولا وماريانو دياز للاصابة.
وجاءت قائمة ريال مدريد الرسمية كالتالي:
حراسة المرمي: كورتوا، لونين، لوكاس كانزيريس
خط الدفاع: ميندي، مارسيلو، ناتشو، فاران، راموس، ميليتاو
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو
خط الهجوم: بنزيمة، أسينسيو، لوكاس فاسكويز، يوفيتش، فينسيوس جونيور، رودريغيو جوس