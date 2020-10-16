فيروس كورونا يحرم الوداد من مدافعه الأساسي قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تعرض فريق الوداد البيضاوي المغربي، لصدمة شديدة قبل ساعات من مواجهته أمام الأهلي  في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حيث أصيب صلاح الدين السعيدي قائد الفريق بفيروس كورونا، وهو ما تطلب عزله و نقله بعيدا عن مقر إقامة النادي مباشرة واستبعاد مشاركته في مواجهة الأهلي المهمة.

يذكر أن المدرب الأرجنتيني غاموندي، يعتمد السعيدي بشكل أساسي في محور دفاع الفريق لتعويض الغيابات الكثيرة في هذا المركز، واستغلال خبرته الإفريقية الواسعة،  كونه من العناصر القليلة المتبقية من الحرس القديم.

وواجه السعيدي الأهلي 4 مرات بين دور المجموعات 2016 و نهائي 2017 و تقلد مؤخرا شارة القيادة من طرف المدرب غاموندي الذي استعان به في الخط الخلفي بسبب إصابة الشيخ كومارا.

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