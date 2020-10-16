رسميًا فشل المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا للتوصل إلى اتفاق ينظم عملية "البريكست"

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" إن المحادثات الرامية للتوصل لاتفاق تجاري لتنظيم خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي قد انتهت بالفعل.



وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: "المحادثات التجارية انتهت، الاتحاد الأوروبي قام بإنهائها فعلياً من خلال إعلانه عدم استعداده لتغيير الموقف التفاوضي".



وأشار مجلس الوزراء البريطاني إلى أنه لم يعد هناك داعٍ للمفاوضات التجارية إذا لم يكن الاتحاد الأوروبي مستعدا لتغيير موقفه، لكنه لم يستبعد عودة المحادثات في حال وافقت الكتلة على تغيرات أساسية.



وكان رئيس الوزراء البريطاني أكد في وقت سابق من اليوم أنه مستعد لتنفيذ "بريكست" دون اتفاق ما لم يحدث تغيير جوهري من جانب الاتحاد الأوروبي في المباحثات.



ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية للبريكست بنهاية العام الحالي، وسط مساعٍ حثيثة لتجنب خروج المملكة المتحدة من عضوية الكتلة بدون اتفاق ينظم العلاقات التجارية بين الجانبين.