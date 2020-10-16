رسميًا فشل المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا للتوصل إلى اتفاق ينظم عملية "البريكست"

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
Advertisements

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" إن المحادثات الرامية للتوصل لاتفاق تجاري لتنظيم خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي قد انتهت بالفعل.

وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: "المحادثات التجارية انتهت، الاتحاد الأوروبي قام بإنهائها فعلياً من خلال إعلانه عدم استعداده لتغيير الموقف التفاوضي".

وأشار مجلس الوزراء البريطاني إلى أنه لم يعد هناك داعٍ للمفاوضات التجارية إذا لم يكن الاتحاد الأوروبي مستعدا لتغيير موقفه، لكنه لم يستبعد عودة المحادثات في حال وافقت الكتلة على تغيرات أساسية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني أكد في وقت سابق من اليوم أنه مستعد لتنفيذ "بريكست" دون اتفاق ما لم يحدث تغيير جوهري من جانب الاتحاد الأوروبي في المباحثات.

ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية للبريكست بنهاية العام الحالي، وسط مساعٍ حثيثة لتجنب خروج المملكة المتحدة من عضوية الكتلة بدون اتفاق ينظم العلاقات التجارية بين الجانبين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بريطانيا الاتحاد الأوروبي

أخبار تهمك

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 4 ساعات

صراع شرس بين17 مرشحا على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بالبحر الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

منذ حوالي 6 ساعات

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يستقر على بديل ساسي أمام الرجاء المغربي

منذ ساعة و 7 دقيقة

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مصرع 5 مسجلين خطر في تبادل لإطلاق النار مع أمن الدقهلية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ 36 دقيقة

الأهلي يُعدل عقد نجمه من أجل تمديده

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

الوداد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:01 م

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

03:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي