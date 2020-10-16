تراجع مفاجئ في معدلات الإنتاج الصناعي بالولايات المتحدة

أظهرت بيانات اقتصادية أن إنتاج المصانع في الولايات المتحدة تراجع على نحو غير متوقع في سبتمبر، مما يشير إلى أن تعافي قطاع الصناعات التحويلية من جائحة كوفيد-19 يتباطأ مع اقتراب الربع الأخير من العام.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الجمعة إن الإنتاج الصناعي انخفض 0.3 %الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات أغسطس آب بالزيادة لتظهر أن إنتاج المصانع ارتفع 1.2% بدلا من واحد بالمئة في الإعلان السابق، ويظل إنتاج المصانع أقل 6.4 بالمئة عن مستوى ما قبل الجائحة.

كان خبراء اقتصاد توقعوا في استطلاع للآراءهم ارتفاع الإنتاج 0.7% في سبتمبر.