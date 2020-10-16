تراجع مفاجئ في معدلات الإنتاج الصناعي بالولايات المتحدة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
رويترز
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أظهرت بيانات اقتصادية  أن إنتاج المصانع في الولايات المتحدة  تراجع على نحو غير متوقع في سبتمبر، مما يشير إلى أن تعافي قطاع الصناعات التحويلية من جائحة كوفيد-19 يتباطأ مع اقتراب الربع الأخير من العام.

 

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الجمعة إن الإنتاج الصناعي انخفض 0.3 %الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات أغسطس آب بالزيادة لتظهر أن إنتاج المصانع ارتفع 1.2% بدلا من واحد بالمئة في الإعلان السابق، ويظل إنتاج المصانع أقل 6.4 بالمئة عن مستوى ما قبل الجائحة.

 

كان خبراء اقتصاد توقعوا في استطلاع  للآراءهم  ارتفاع الإنتاج 0.7% في سبتمبر.

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