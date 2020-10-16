تنسيق بين السياحة والإعلام لوضع استراتيجية للتسويق خارجيا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في مكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وذلك لعقد اجتماع لمناقشة وضع استراتيجية إعلامية للتسويق السياحي لمصر بصورة محترفة أمام كافة دول العالم، وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية والتي من بينها أهمية تضمين آلياتها إعلامية للترويج لكافة الأماكن السياحية والأثرية بصورة جديدة غير نمطية، مما يؤثر إيجابيا على صورة مصر في الخارج وتعريف العالم بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على الافتتاحات والمشروعات الأثرية والسياحية الجديدة التي تقوم بها الدولة المصرية في ضوء جهودها لدعم قطاع السياحة والآثار والحفاظ على تاريخها وتراثها الأثري والثقافي ومقاصدها السياحية الطبيعية.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الوزارتين لاستكمال مناقشة محاور هذه الاستراتيجية للخروج بها على أكمل وجه.

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