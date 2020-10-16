بعد اتهامه بحرق والدته.. مصدر يكشف مصير الضابط المتقاعد

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أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، أن قوة أمنية من قسم شرطة الهرم، اصطحبت الضابط المتقاعد المتهم بحرق والدته إلى مقر النيابة العامة صباح اليوم الجمعة، لسماع أقواله حول الاتهامات الموجهة إليه.



وكشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات واقعة وفاة سيدة عجوز، حرقاَ داخل شقتها بمنطقة المطبعة، بحي الهرم، إذ تبين أن المتوفاة، انسكب عليها زيت مغلي حال إعدادها وجبة طعام، منذ 3 أيام.



وبينت التحقيقات أنها ستينية العمر، وتقيم بالشقة محل الواقعة رفقة نجلها "ضابط شرطة متقاعد"، بعد زواج ابنيها الآخرين "ولد وبنت".



وأوضحت التحقيقات أن السيدة، بعد حرقها، أسرع نجلها إلى سكب الماء عليها لإطفاء النيران المشتعلة بجسدها، وأحضر لها كريمات حروق من الصيدلية، لإسعافها، ومساء أمس الخميس، لفظت أنفاسها داخل شقتها متأثرة بإصابتها.



وواصلت التحقيقات أن جيران المتوفاة من اتهموا نجلها بالتسبب في وفاتها وحرقها، وهذا ما نفاه نجلها.. "ده أنا اللي طفيتها وجبت لها كريمات حروق".



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوفاة سيدة مصابة بحروق من الدرجة الأولى داخل شقتها، بمنطقة المطبعة بنطاق القسم.



اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية وجه بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.



وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم إلى مكان البلاغ، برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، والرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة الرماية، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة سيدة في الستينات من عمرها بها آثار حروق متفرقة بالجسم.



وبسؤال نجلها المقيم معها بالشقة، قرر أنها حال إعدادها الطعام منذ 3 أيام، انسكب الزيت على جسدها، وامتدت النيران إلى ملابسها، مؤكدًا أنه فور رؤيته والدته، أسرع لنجدتها بسكب الماء عليها لافتا إلى أنه أحضر مجموعة أدوية "كريمات لعلاج الحروق" لعلاجها.



وأضاف أنه فوجئ مساء أمس الخميس بتدهور حالتها الصحية، وأجري اتصالًا هاتفيًا بالإسعاف "كنت فاكر إنها في غيبوبة"، وبحضور رجال الإسعاف أخبروه بأنها توفيت، ورفضوا نقلها إلى المستشفى، لوفاتها.



شكل العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، والإستماع إلى أقوال جيران المجني عليها، الذين اتهموا نجلها بإشعال النيران في السيدة، بسبب وقوع مشاجرة بينهما في وقت مزامن لوقت الوفاة.



تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة توصلت إلى أن رواية الجيران غير دقيقة، لعدم وجود دليل قاطع على ذلك، كما نفت التحريات إصابة الإبن بإضطربات نفسية.. "متزن نفسيا".



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

