بيان عاجل من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:37 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
رامي بشاي
Advertisements
أصدرت بعثة نادي الزمالك بالمغرب، بيانًا عاجلًا نؤكد فيه أن المسحة الأولي التي أجراها التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، عند وصوله ثبتت ايجابيتها، مشيًرا إلى أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى غرفة منفصلة، ولم يتناول حتى افطاره مع زملائه وسوف يتم إجراء مسحه أخري.

وتقضي القوانين المغربية بأن يتم عزل أي مصاب بالكورونا فى مستشفى حكومي ولكن إدارة البعثة تواصلت بإقامته فى مكان خاص.

وأشار البيان أن اللاعب جاء بتقارير تؤكد سلبية التحاليل ولكننا تمسكنا بأن يجري تحليلين قبل أن يسمح له بالتواجد مع الفريق بعد أن تم التشكك فى إصابته خاصة بسبب عدم رد الاتحاد التونسى عن المخاطبات التي أرسلها الزمالك لإرسال نتائج المسحات التي أجراها مع المنتخب، وأن مسؤولي الزمالك اشترطوا على اللاعب عدم الانضمام للبعثة إلا بعد إجراء التحليلين باستدعاء اللاعب.

وأضاف البيان أنه تم إجراء أول تحليل وظهر إيجابي وسيتم إجراء تحليل آخر لأننا رفضنا من البداية أن نأخذ بالتحليل الذي جاء مع اللاعب وأنه سيتم استكمال الإجراءات الاحترازية المشدده لحين معرفة نتيجه المسحة الثانية حرصا على سلامة جميع أفراد البعثة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فرجاني ساسي الزمالك الرجاء

أخبار تهمك

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

منذ حوالي 6 ساعات

مصرع 5 مسجلين خطر في تبادل لإطلاق النار مع أمن الدقهلية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 4 ساعات

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يُعدل عقد نجمه من أجل تمديده

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بيان عاجل من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 6 ساعات

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

باتشيكو يستقر على بديل ساسي أمام الرجاء المغربي

منذ ساعة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الوداد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ 33 دقيقة

صراع شرس بين17 مرشحا على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بالبحر الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مرتضي منصور يعلن وصول فرجاني ساسي يوم الخميس

عاجل.. فرجاني ساسي يوقع للزمالك 3 مواسم

عاجل.. فرجاني ساسي مهدد باالغياب عن الزمالك في افتتاح الدوري

وصول البطاقة الدولية لـ"فرجاني ساسي"

فرجاني ساسي يطير إلى تونس للعرض على طبيب المنتخب

خاص.. خلاف طبي حول إصابة فرجاني ساسي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:01 م

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

03:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي