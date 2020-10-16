بيان عاجل من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

أصدرت بعثة نادي الزمالك بالمغرب، بيانًا عاجلًا نؤكد فيه أن المسحة الأولي التي أجراها التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، عند وصوله ثبتت ايجابيتها، مشيًرا إلى أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى غرفة منفصلة، ولم يتناول حتى افطاره مع زملائه وسوف يتم إجراء مسحه أخري.





وتقضي القوانين المغربية بأن يتم عزل أي مصاب بالكورونا فى مستشفى حكومي ولكن إدارة البعثة تواصلت بإقامته فى مكان خاص.





وأشار البيان أن اللاعب جاء بتقارير تؤكد سلبية التحاليل ولكننا تمسكنا بأن يجري تحليلين قبل أن يسمح له بالتواجد مع الفريق بعد أن تم التشكك فى إصابته خاصة بسبب عدم رد الاتحاد التونسى عن المخاطبات التي أرسلها الزمالك لإرسال نتائج المسحات التي أجراها مع المنتخب، وأن مسؤولي الزمالك اشترطوا على اللاعب عدم الانضمام للبعثة إلا بعد إجراء التحليلين باستدعاء اللاعب.





وأضاف البيان أنه تم إجراء أول تحليل وظهر إيجابي وسيتم إجراء تحليل آخر لأننا رفضنا من البداية أن نأخذ بالتحليل الذي جاء مع اللاعب وأنه سيتم استكمال الإجراءات الاحترازية المشدده لحين معرفة نتيجه المسحة الثانية حرصا على سلامة جميع أفراد البعثة.



