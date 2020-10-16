خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442 عبر منصة أبشر absher.sa | اعرف رسوم التجديد





الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442 عبر منصة أبشر absher.sa ورسوم تجديدها، من أبرز الأمور التي تشغل بال المقيمين والعاملين بالمملكة العربية السعودية، حيث تتصدر محركات البحث بين الحين والآخر، لكثرة التساؤلات عنها، خوفا من الوقوع في أيه مخالفات تستوجب الغرامة أو الترحيل من السعودية، ومع ذلك تحرص المملكة العربية السعودية على تذكير المواطنين عن وسائل الإعلام أو منصات وزارة الداخلية بموعد وكيفية التجديد وخطوات الاستعلام، وبدورنا نقدم لكم متابعينا خطوات الاستعلام وطرق السداد في السطور التالية.





الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442

يتوجب على المقيمين والوافدين الاستعلام بين الحين والآخر الاستعلام عن موعد انتهاء الإقامة الخاصة به عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بهدف تجنب التعرض لعقوبات قانونية على سبيل المثال “غرامات مالية أو الحبس أو كلاهما معا، أو قصد تصل إلى حد الترحيل في حال تكرار المخالفات، ووفقا لما أعلنته وزارة الداخلية السعودية فإن الاستعلام عن صلاحية الإقامة تتم عبر الخطوات التالية:





- على المقيم القيام بفتح منصة أبشر ( اضغط هنا ).

- عند الدخول اختيار خدما أبشر أفراد

- تسجيل الدخول على الحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد

- فتح أيقونة أيقونة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

- أدخل رقم الإقامة وكافة البيانات في الأماكن المخصصة لها

- وفي النهاية الضغط على استعلام.

- وسوف تظهر لك جميع البيانات الخاصة بتاريخ الإقامة وقيمة تجديدها، وكذلك المتأخرات في حال تأخر دفعها.





رسوم تجديد صـلاحية الإقامة

وفي سياق مواز يتساءل المواطنين عن رسوم تجديد الإقامة، وتكلفة الزيارات العائلية، ناهيك عن تأشيرة الخروج والعودة، وهو ما سنقدمه لكم فيما يلي:





- تبلغ قيمة رسوم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية: 100 ريال سعودي.

- تكلفة تجديد إقامة المرافقين الذين تخطوا عمر 18 عام تبلغ: 500 ريال سعودي.

- أما إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات فتبلغ الرسوم: 300 ريال سعودي

- تأشيرة المرور عبر المملكة تبلغ رسومها: 300 ريال سعودي.

- تكلفة إصدار إقامة العمالة المنزلية تبلغ:600 ريال سعودي.

- أما إصدار تأشيرة خروج وعودة لمدة شهرين تبلغ: 200 ريال سعودي للفرد ، و100 ريال لكل شهر إضافي.



