"صحة كفر الشيخ" تكشف تفاصيل جديدة في واقعة "الطبيب المزيف"

Advertisements

قالت الدكتورة أميرة هانم عبدالسلام، مديرة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، إن الشخص الذي تمكنت إدارة مطوبس الصحية من ضبطه أمس داخل أحد الشقق "عيادته" يمارس مهنة الطب ما هو إلا مدرس مادة التاريخ في أحد المدارس وحاصل علي ليسانس تربية، ولم يدرس الطب نهائيا.



وكشفت مدير العلاج الحر، أن الطبيب المزيف يدعى "سامر.م" وادعى أنه حاصل علي الدكتوراه في الطب تخصص مخ وأعصاب من جامعة تدعي "ميرونخ"، كما أنه تخصص في علاج 9 أمراض وهم: "المخ والأعصاب، الصداع المزمن، ألام الرقبة، ألام الظهر، العمود الفقري، خشونة الركبة، ألام القدم، ألام الكعبين، وأيضا الحجامة"، وأن تذكرة الكشف لكل ذلك 50 جنيها.



وأضافت الدكتورة أميرة هانم، أن الدكتور عمرو قنديل، مساعد مدير إدارة العلاج الحر، كان علي تواصل وتنسيق مستمر مع كافة الجهات في مطوبس حتي ضبط الطبيب المزيف وتحرير محضره ضده وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.